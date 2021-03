Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane sort du silence pour le retour de Ronaldo au Real Madrid !

Publié le 12 mars 2021 à 13h45 par A.M.

Très proche de Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane s'est prononcé concernant un éventuel retour du quintuple Ballon d'Or au Real Madrid.

L'avenir de Cristiano Ronaldo est au cœur de toutes les attentions. Depuis l'élimination de la Juventus mardi contre le FC Porto en huitième de finale de la Ligue des Champions, le quintuple Ballon d'Or est annoncé sur le départ alors que son contrat à la Juventus prend fin en juin 2022. Selon Le Parisien, le PSG a rouvert ce dossier grâce notamment à ses bonnes relations avec Jorge Mendes. Et ce n'est pas tout puisque selon les médias espagnols, un retour au Real Madrid, trois ans après son départ, est également envisagé. Une hypothèse évoquée par Zinedine Zidane.

«C'est un joueur de la Juve et je dois respecter ces choses»