Mercato : Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo… La priorité du PSG, c’est lui !

Publié le 12 mars 2021 à 19h30 par Alexis Bernard

Dans la perspective du prochain mercato estival, tous les grands noms de la planète foot sont associés au PSG. De Messi à Cristiano Ronaldo, en passant par Haaland, Alaba ou encore Sergio Ramos, qui est vraiment la priorité de Leonardo et Pochettino ? Le 10 Sport vous donne la réponse.

Avec la puissance financière de Doha, et le nouveau statut d’équipe capable de gagner la Ligue des Champions, le PSG est cité de tous les côtés quand il est question d’un transfert. Et notamment quand l’avenir de joueurs comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont en jeu. Paris court après eux depuis 10 ans. Et avec l’opportunité de récupérer l’Argentin en fin de contrat, et le Portugais devenu trop cher pour la Juventus, les Qataris font évidemment partie de l’équation. Mais qu’en est-il réellement des intérêts parisiens pour Messi et Cristiano Ronaldo ? Même chose pour Sergio Ramos (Real Madrid) et David Alaba (Bayern Munich), eux-aussi libre de tout contrat en juin ? On peut même citer Erling Haaland, le phénomène du Borussia Dortmund, dont l’agent Mino Raiola entretient d’excellentes relations avec le PSG…

Neymar en priorité

Du côté du PSG, les priorités ne sont pas sur le marché des transferts mais bien au cœur de son propre effectif. Pour Leonardo, avant d’explorer les clinquantes recrues, il faut d’abord verrouiller ses stars. Doha souhaite impérativement conserver Neymar et Mbappé. Les dossiers Messi ou Cristiano Ronaldo sont « secondaires » au regard de Doha, aussi attrayants soient-ils. Paris est donc focalisé sur les prolongations de contrat de ses deux stars, avant tout. Et notamment celui de Neymar Comme révélé par le10sport.com , les choses sont sur le point d’aboutir avec Neymar. Les deux parties travaillent sur un nouveau bail de 4 ans et poursuivent leurs discussions. Pour Mbappé, c’est plus complexe. La balle est dans le camp du Français qui doit, d’abord, se positionner sur une possible envie d’ailleurs.

Messi avant Cristiano Ronaldo ?