Mercato - PSG : Faut-il croire à l’option Cristiano Ronaldo ?

Publié le 12 mars 2021 à 21h45 par La rédaction

Le Parisien révèle aujourd’hui que le PSG aurait rouvert la piste Cristiano Ronaldo. Que faut-il en penser ? Analyse.

Dans son édition du jour, le quotidien Le Parisien révèle que le PSG a rouvert le dossier Cristiano Ronaldo dans l’optique de la fin de saison. Avec l’élimination de la Juve en Ligue des champions, l’avenir de la star portugaise serait de nouveau mis sur la table par la direction du club bianconero , alors que son contrat court jusqu’en juin 2022.

L’option d’un échange avec Icardi

A l’analyse, il apparaît en effet probable que l’état-major du PSG se penche sur le cas de CR7, à partir du moment où ce dernier se trouve disponible et qu’un mouvement reste possible dans la ligne d’attaque parisienne, que ce soit pour Kylian Mbappe, qui n’a pas encore prolongé, ou pour Moise Kean, prêté par Everton et qui n’a pas encore été acheté par le PSG. La piste Cristiano Ronaldo est d’autant plus à surveiller que la Juve reste intéressée par Icardi. L’option d’un échange Icardi-Ronaldo + argent, pourrait facilement être ouverte entre les deux clubs…