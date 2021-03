Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Depay, Haaland... Koeman aurait fait une incroyable demande à Laporta !

Publié le 12 mars 2021 à 12h30 par Dan Marciano

A la recherche de renforts offensifs, Ronald Koeman voudrait recruter Memphis Depay, mais aussi un nouveau numéro 9. L’entraîneur apprécierait les qualités d’Erling Braut Haaland et de Romelu Lukaku. En fin de contrat en juin prochain avec Manchester City, Sergio Agüero pourrait également représenter une alternative intéressante pour le FC Barcelone

« Ce n'est pas normal de se créer autant d'occasions contre une équipe forte, comme aujourd'hui. Nous avons pris des risques, nous avons dû défendre en un contre un. Je pense que notre jeu sans le ballon aujourd'hui était phénoménal. Nous devons être plus efficaces. C'est la différence entre nous et le PSG. Avec beaucoup moins d'occasions, ils ont marqué plus de buts ». A l’issue de la défaite de son équipe face au PSG ce mercredi en huitième de finale de la Ligue des champions, Ronald Koeman avait pointé du doigt le manque d’efficacité de ses attaquants. Positionné aux côtés de Lionel Messi sur le front de l’attaque, Ousmane Dembélé a manqué d’énormes occasions durant ce match, tandis qu’Antoine Griezmann continue d'être irrégulier. Un problème récurrent au FC Barcelone qui pose problème à Ronald Koeman. L’entraîneur néerlandais souhaiterait, depuis de nombreux mois, renforcer ce secteur de jeu et amener du sang frais. Et selon la presse espagnole, le technicien aurait commencé à cibler plusieurs joueurs dans toute l’Europe.

Koeman voudrait recruter Depay et un autre avant-centre

Lors du dernier mercato estival, Ronald Koeman n’avait pas hésité à se séparer de Luis Suarez. Un départ qui n’a pas été compensé. Cible prioritaire du FC Barcelone lors de l’été 2020, Lautaro Martinez est resté à l’Inter, tandis que le club catalan a pris la décision de rester discret lors du dernier mercato hivernal afin De faire des économies. Un choix accepté à contre cœur par Ronald Koeman, désireux de renforcer le secteur offensif. L’entraîneur du FC Barcelone souhaitait notamment recruter Memphis Depay, un joueur qu’il connait bien puisqu’ils se sont côtoyés en sélection nationale. Président par intérim, Carles Tusquets avait pris la décision de pas dépenser d’argent pour un attaquant, qui voit son contrat avec l’OL expirer en juin prochain. Alors qu’il n’a toujours pas prolongé son bail avec l’équipe française, l’international néerlandais pourrait bien plier bagages lors du prochain mercato estival. Selon les informations de Mundo Deportivo , le joueur de 26 ans serait toujours la grande priorité de Ronald Koeman. Le technicien ferait le forcing pour accueillir Depay dans son effectif. Mais l’entraîneur ne compterait pas s’arrêter là et voudrait recruter un autre buteur durant la prochaine session de transferts. Et plusieurs noms sont annoncés par la presse espagnole ce vendredi.

Agüero, Haaland, Lukaku ciblés