Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta pourrait prendre une décision radicale avec Koeman !

Publié le 11 mars 2021 à 23h00 par H.G.

Alors que Joan Laporta a été élu président du FC Barcelone dimanche dernier, le nouveau patron du club catalan aurait de grands doutes au sujet de Ronald Koeman.

Arrivé l’été dernier au FC Barcelone en lieu et place de Quique Setién, Ronald Koeman traverse une première saison délicate au sein du club catalan. En effet, ce dernier s’est montré à plusieurs reprises inconstant en Liga malgré sa deuxième place au classement, et il a en plus été éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions par le PSG ce mercredi. Malgré ça, Ronald Koeman est parvenu à lancer plusieurs jeunes en équipe première et insuffler un vent nouveau pour débuter un nouveau cycle. Mais visiblement, malgré ce bon point, cela pourrait ne pas suffire à Joan Laporta à en croire les derniers échos venus d’Espagne…

Ronald Koeman ne serait pas le choix numéro 1 de Joan Laporta