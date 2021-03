Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan colossal du Qatar avec Lionel Messi avance !

Publié le 12 mars 2021 à 17h30 par Bernard Colas mis à jour le 12 mars 2021 à 17h35

Lié au FC Barcelone jusqu’à la fin de la saison, Lionel Messi est naturellement dans le viseur du Paris Saint-Germain. Alors que cette opération semblait encore être de l’ordre du fantasme il y a quelques mois, le club de la capitale aurait de gros atouts à faire valoir pour récupérer l’international argentin.

Tout juste élu président du FC Barcelone, Joan Laporta doit régler d’importer dossiers qui vont influencer l’avenir du club culé, à commencer par le feuilleton Lionel Messi. L’avocat de formation a répété à maintes reprises durant sa campagne qu’il souhaitait et qu’il pouvait convaincre l’attaquant argentin de prolonger son bail malgré ses envies de départ. Comme vous l’a récemment indiqué le10sport.com, Joan Laporta dispose effectivement d’une marge de manoeuvre pour sécuriser l’avenir du sextuple Ballon d’Or, puisque ce dernier affectionne celui qui a dirigé le Barça entre 2003 et 2010, période durant laquelle Messi s’est révélé aux yeux du monde entier. Cela sera-t-il pour autant suffisant ? L’attaquant de 33 ans souhaite avant tout faire partie d’un projet ambitieux lui permettant de remporter à nouveau la Ligue des champions, et la situation financière désastreuse du club, qui a vu sa dette exploser à hauteur d’1.1 milliard d’euros, pourrait considérablement freiner les ambitions de Laporta, et Messi n’a pas le temps. Un départ de la Pulga cet été semble donc bel et bien d’actualité, une aubaine pour le PSG qui rêve depuis 2011 et l'arrivée de QSI d’attirer l’un des meilleurs joueurs de tous les temps dans ses rangs. « Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG , déclarait Leonardo dans les colonnes de France Football en janvier dernier. Ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où... Quatre mois (d'ici la fin de la saison, ndlr) dans le football, c'est une éternité, surtout dans cette période. »

Sportivement et financièrement, le PSG y croit

Au fil des semaines, d’importants indices filtrent concernant une arrivée de Lionel Messi dans la capitale. Après les rumeurs sur les leçons supposées de français prises par l’attaquant pour préparer un départ vers la capitale, rapidement démenties par son entourage, le média qatari Qatar Today annonçait le week-end dernier que Messi venait d’acheter une villa à Paris. Véridiques ou non, ces informations prennent toutefois de l’épaisseur ce vendredi avec les dernières révélations de Marcelo Brechler sur ce dossier brûlant. Le journaliste qui avait annoncé en exclusivité le transfert de Neymar au PSG en 2017 a assuré sur TNT Sports que la direction parisienne affichait un « optimisme immense » concernant l’arrivée de la star argentine. En interne, le PSG estimerait en effet avoir un meilleur projet sportif que le Barça susceptible de séduire Lionel Messi. Son statut de finaliste de la Ligue des champions et sa qualification pour les quarts de finale au détriment du FC Barcelone plaide en effet en faveur du club parisien. Financièrement, la confiance est également de mise du côté du Parc des Princes selon le journaliste de TNT Sports puisque le PSG disposerait des fonds nécessaires pour attirer la légende du Barça. Un optimisme de la direction qui déteint sur le vestiaire de Mauricio Pochettino, puisque les joueurs auraient également la certitude que Lionel Messi quittera le FC Barcelone cet été. « C'est la dernière fois qu’il vient jouer ici en tant que rival », glisse-t-on au sein du PSG après la rencontre face au club culé mercredi.

Le clan Messi attend Laporta

Plus que jamais, le PSG et les Qataris peuvent croire en leurs chances de s’attacher les services de Lionel Messi. Pour autant, ce n’est pas encore gagné d’avance puisque le FC Barcelone a obtenu du sursis grâce à Joan Laporta. D’après les informations divulguées mercredi soir par le journaliste José Antonio Ponseti sur la Cadena SER , l’entourage de Lionel Messi devait participer à une réunion importante il y a quelques jours consacrée aux préparatifs de son éventuel départ vers la ville de Paris. Preuve que l’idée de rejouer avec Neymar au PSG trotte bel et bien dans la tête de Lionel Messi, mais Jorge, son père, a décidé de reporter cette rencontre organisée au domicile du chanteur Julio Iglesias après les résultats des élections présidentielles. La victoire de Laporta change la donne et permet au Barça d’avoir l’attention du clan Messi. Suffisant pour prendre la main dans ce dossier ? Ça reste à voir…