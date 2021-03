Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone va devoir sortir l'artillerie lourde pour Messi !

Publié le 12 mars 2021 à 16h15 par D.M.

Lionel Messi voudrait attendre la proposition de Joan Laporta avant de prendre une décision définitive sur son avenir. L’attaquant argentin voudrait être rassuré notamment sur la compétitivité de l’équipe.

A peine élu président du FC Barcelone, Joan Laporta va devoir prendre en main un dossier brûlant, celui de Lionel Messi. Présent depuis 2000 en Catalogne, l’attaquant argentin ne sait toujours pas s’il restera dans son équipe actuelle la saison prochaine. Courtisé par le PSG et Manchester City, la Pulga n’aurait pris aucune décision et voudrait attendre la proposition de Joan Laporta avant de trancher et de décider s'il prolonge son bail, qui prend fin, pour l’instant en juin prochain.

Messi demanderait des renforts à Laporta