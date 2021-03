Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pep Guardiola relance complétement un énorme dossier de Leonardo !

Publié le 12 mars 2021 à 12h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Sergio Agüero est convoité par le PSG et le FC Barcelone, mais en coulisses, le Kun s'agacerait du comportement de Pep Guardiola à son égard.

L'avenir de Sergio Agüero va rapidement devenir un sujet brûlant. Et pour cause, le contrat de l'attaquant argentin s'achève en juin prochain et son circule du côté du PSG, où Mauricio Pochettino l'apprécie grandement, mais également au FC Barcelone où le Kun serait la priorité de Joan Laporta. Un sujet que Pep Guardiola ne semble pas pressé d'aborder. « Je ne veux pas être distrait parce que si je suis distrait, les joueurs vont le voir et je dois être incroyablement concentré. Peut-être qu'au début de la trêve internationale, j'aurai plus de temps, j'y réfléchirai », confiait l'entraîneur de Manchester City en conférence de presse. Et pourtant, le temps presse.

Aguero frustré de la gestion de Guardiola ?