Mercato - PSG : Al-Khelaïfi connaît le prix à payer pour s'offrir Cristiano Ronaldo !

12 mars 2021

Plus que jamais sur le départ de la Juventus, Cristiano Ronaldo serait dans le viseur du PSG ainsi que du Real Madrid. Et la Vieille Dame aurait fixé le prix de sa star.

Vivement critiqué après l'élimination contre le FC Porto en huitième de finale de la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo serait plus que jamais sur le départ alors que son contrat court jusqu'en juin 2022. A un an de la fin de son bail, le quintuple Ballon d'Or pourrait ainsi quitter la Vieille Dame cet été, trois ans après son arrivée en provenance du Real Madrid. D'ailleurs, le club merengue fait partie des clubs susceptibles d'attirer la star portugaise, tout comme le PSG. Et Parisiens comme Madrilènes sont finalement fixés pour son prix.

La Juve réclamera 29M€ pour lâcher Cristiano Ronaldo