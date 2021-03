Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone, City… C’est le moment de vérité pour Messi !

Publié le 13 mars 2021 à 6h45 par Th.B.

N’ayant toujours pas décidé s’il allait prolonger ou non au FC Barcelone, Lionel Messi attendrait un plan concret de la part de la nouvelle administration blaugrana avant de partir au PSG ou à Manchester City.

Et si Lionel Messi changeait d’air cet été ? Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin prochain, le capitaine du Barça n’a toujours pas prolongé son aventure avec le club de son coeur. Et le PSG et Manchester City compteraient bien profiter de l’opportunité qui se présente avec le sextuple Ballon d’or. Néanmoins, le FC Barcelone, sous l’impulsion de son nouveau président Joan Laporta, fera tout son possible pour l’inciter à prolonger son contrat. Néanmoins, il faudra plus que de belles paroles de la part de l’administration Laporta.

Le Barça n’a pas le droit à l’erreur avec Messi