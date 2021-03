Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a pris une décision fracassante pour l'avenir de Dembélé !

Publié le 13 mars 2021 à 9h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Ousmane Dembélé pourrait bientôt recevoir une offre de prolongation. Fraichement élu président du Barça, Joan Laporta aurait fait du renouvellement du Français une priorité et devrait bientôt organiser une réunion pour avancer les négociations. De son côté, Ousmane Dembélé voudrait également continuer son aventure avec le FC Barcelone.

Alors que ses débuts au FC Barcelone ont été plus que compliqués, Ousmane Dembélé voit le bout du tunnel. Epargné par les pépins physiques, le champion du monde français renait de ses cendres et peut désormais enchainer les gros matchs. Et cela n'aurait pas échappé aux têtes pensantes du Barça. Comme l'a annoncé le journaliste Fabrizio Romano dans le Here We Go podcast dernièrement, Joan Laporta aurait fait de la prolongation d'Ousmane Dembélé sa priorité après celle de Lionel Messi. Et pour ne pas risquer de perdre son numéro 11 dans un avenir proche, le nouveau président du Barça devrait très bientôt passer à l'action.

Réunion à venir entre Dembélé et Laporta