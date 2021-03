Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta reçoit un incroyable conseil pour Antoine Griezmann !

Publié le 13 mars 2021 à 5h00 par T.M.

Légende du FC Barcelone, Hristo Stoichkov n’a pas mâché ses mots concernant Antoine Griezmann, lâchant au passage un incroyable message sur l’avenir du Français.

Arrivé en 2019 au FC Barcelone, Antoine Griezmann a vécu une première saison galère en Catalogne. Et alors que le Français était attendu pour son second exercice avec le Barça, ce n’est toujours pas ça. L’ancien de l’Atlético de Madrid n’a toujours pas réussi à trouver sa place aux côtés de Lionel Messi et compagnie. Une situation qui commence à agacer et en Catalogne, on s’impatiente. Hristo Stoichkov n’a ainsi pas manqué de tacler Griezmann, faisant passer au passage un incroyable conseil à Joan Laporta pour le champion du monde.

« Que fait Griezmann là-bas ? »