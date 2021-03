Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paredes lâche un conseil à Lionel Messi pour son avenir !

Publié le 14 mars 2021 à 9h15 par T.M.

Si Leandro Paredes n’a pas voulu trop se pencher sur l’avenir de Lionel Messi, il a tout de même adressé un petit message à son compatriote du FC Barcelone.

Il y a quelques semaines, Leandro Paredes faisait savoir qu’il attendait Lionel Messi les bras ouverts du côté du PSG. Une sortie qui n’était pas passée inaperçue et qui n’avait clairement pas plu à certains. Par conséquent, Paredes a reçu des consignes claires à propos du joueur du FC Barcelone comme il l’a fait savoir dans un entretien accordé au Journal Du Dimanche : « On m’a demandé de ne plus aborder ce sujet car des personnes n’ont pas aimé ma prise de position. Apparemment, certains y ont vu un manque de respect de ma part. Ce n’était pas le cas ».

« A lui de décider tranquillement… »