Mercato - PSG : Le PSG continue son opération séduction pour Lionel Messi !

Publié le 14 mars 2021 à 5h00 par T.M.

Ces dernières semaines, le PSG a multiplié les appels du pied à Lionel Messi. Une opération séduction qui serait peut-être loin d’être terminée.

En fin de contrat au FC Barcelone, Lionel Messi n’a toujours pas décidé concernant son avenir. Alors que Joan Laporta va passer à l’action pour tenter de le faire prolonger, la porte pourrait également s’ouvrir pour un départ. Et si tel était le cas, le PSG semble avoir de grandes chances d’accueillir Messi. Cela fait d’ailleurs plusieurs semaines que le club de la capitale tend les bras à l’Argentin. Neymar, Angel Di Maria, Marco Verratti ou encore Leandro Paredes ont tous lancé un appel du pied à Lionel Messi. Et ce samedi, El Fideo en a peut-être rajouté une couche.

Di Maria apprécie être avec Messi