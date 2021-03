Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Loin du PSG, Alphonse Areola est heureux !

Publié le 14 mars 2021 à 4h30 par T.M.

N’ayant pas de place au PSG, Alphonse Areola a trouvé un poste de numéro 1 à Fulham. Et cela le comble actuellement.

Formé au PSG et très prometteur, Alphonse Areola était perçu comme le gardien du futur pour le club de la capitale. Toutefois, alors que le champion du monde a eu sa chance dans les buts parisiens, il n’a jamais totalement convaincu. Et finalement, en 2019, suite à l’arrivée de Keylor Navas, Areola a dû s’exiler. Pour ne pas rester dans l’ombre du Costaricien, le portier de 28 ans a été prêté au Real Madrid, puis à Fulham cette saison. Et chez les Cottagers, le gardien cédé par le PSG enchaine les matchs et accumule du temps de jeu.

Areola est heureux