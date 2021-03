Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le plan se met en place pour Kylian Mbappé !

Publié le 14 mars 2021 à 4h15 par T.M.

Rêvant encore et toujours de Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait avoir un nouveau plan en tête pour accueillir la star du PSG.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé a la possibilité de prolonger avec le club de la capitale. Mais s’il refuse, il se retrouverait alors dans une position idéale pour s’en aller. Une aubaine pour le Real Madrid ? La Casa Blanca rêve de l’attaquant français, mais la situation n’est pas la meilleure actuellement chez les Merengue. En effet, le Real Madrid subit lui aussi de plein fouet la crise économique liée au coronavirus et Florentino Pérez n’aurait pas les moyens nécessaires pour réaliser l’opération XXL pour s’offrir Mbappé. Par conséquent, les Espagnols espéreraient voir le joueur du PSG patienter jusqu’en 2022 et la fin de contrat. Un scénario qui prendre forme petit à petit…

Cristiano Ronaldo puis Kylian Mbappé ?