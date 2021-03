Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé et Kimpembe ont joué un rôle décisif pour l’avenir de cette pépite !

Publié le 13 mars 2021 à 20h45 par T.M.

A la recherche de temps de jeu, Arnaud Kalimuendo a filé au RC Lens cette saison. Prêté par le PSG, l’attaquant a notamment pu compter sur les conseils de Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé.

Auteur de 6 buts et 3 passes décisives avec le RC Lens en Ligue 1, Arnaud Kalimuendo réalise une très bonne saison. A 19 ans, l’attaquant a donc fait le bon choix de quitter le PSG, sous la forme d’un prêt, pour aller s’aguerrir dans le nord de la France. Un choix de carrière à propos duquel Kalimuendo a bien réfléchi comme il l’a confié à Laure Boulleau pour 24h de Boulleau : « Un choix de carrière important ? C’est vrai. Je pense que j’ai pris un risque en venant ici. Après, j’étais conscient de mes capacités, je savais que cette année je voulais jouer, énormément jouer, pour montrer ce que je valais ».

« Ils m’ont tous conseillé »