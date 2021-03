Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour le prix de sa nouvelle piste !

Publié le 13 mars 2021 à 20h15 par Th.B.

Étant satisfaite des prestations de Gianluca Mancini, la Roma refuserait de céder l’Italien malgré les intérêts du PSG entre autres. Néanmoins, une proposition supérieure à 30M€ devrait faire l’affaire.

Gianluca Mancini pourrait bien être l’une des attractions du mercato estival. Outre le PSG, l’Inter, la Juventus ou encore Chelsea et Manchester United seraient sur les rangs pour l’accueillir, lui qui a été définitivement recruté l’été dernier après une saison convaincante en prêt à la Roma. Disposant d’un contrat courant jusqu’en juin 2024 chez les Giallorossi , le défenseur central italien ne serait pas un joueur dont le club de la Louve voudrait se séparer. C’est en effet l’information que The Express communique ce samedi. Néanmoins, la réalité économique d’aujourd’hui rattraperait la Roma.

La Roma pas désireuse de vendre Mancini, mais la bonne offre changerait tout