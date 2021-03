Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La porte est fermée pour ce chouchou de Zidane !

Publié le 13 mars 2021 à 22h30 par D.M.

Le Bayern Munich continuerait de surveiller la situation de Federico Valverde. Mais pas question pour Zinédine Zidane de laisser filer le jeune milieu de terrain, âgé de 22 ans.

Après un passage au sein de Penarol, Federico Valverde décidait de quitter son Uruguay natal pour faire le grand saut vers l'Europe. En juillet 2016, le milieu de terrain rejoignait le Real Madrid et notamment son centre de formation, le Castilla. Le joueur a vite progressé jusqu’à intégrer le groupe de Zinédine Zidane. Positionné dans l’entrejeu, Valverde avait réalisé une excellente saison 2019/2020 et avait attiré, lors du dernier mercato estival, le regard de nombreuses équipes européennes et notamment celui du Bayern Munich.

Pas de départ pour Valverde