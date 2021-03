Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Haaland aurait tranché pour son avenir !

Publié le 13 mars 2021 à 20h00 par A.D.

Etincelant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Haaland serait suivi de près par les plus grands clubs, dont le Real Madrid, la Juventus, le FC Barcelone, Manchester United et City. Selon la presse italienne, le buteur norvégien aurait déjà une préférence pour son avenir, et il s'agirait de la Premier League. Une aubaine pour Ole Gunnar Solskjaer et Pep Guardiola.

Véritable révélation de la saison dernière, Erling Haaland confirme lors de cet exercice 2020-2021. Très performant avec le Borussia Dortmund, le buteur norvégien serait dans le collimateur de tous les grands clubs européens. Alors qu'il aurait la cote en Angleterre, en Italie et en Espagne, Erling Braut Haaland aurait une destination préférentielle pour son avenir : la Premier League.

Erling Haaland voudrait rejoindre la Premier League