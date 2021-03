Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’étau se resserre autour d’Erling Braut Haaland…

Publié le 13 mars 2021 à 13h00 par Th.B.

Alors que Manchester City aurait pris la tête de la course à la signature d’Erling Braut Haaland, Chelsea resterait proche des Skyblues et du FC Barcelone tandis que Manchester United serait d’ores et déjà sorti de la discussion.

Ces dernières heures, le journaliste Adrian Sanchez a confirmé la tendance selon laquelle le FC Barcelone se serait positionné sur le dossier Erling Braut Haaland, et ce, bien que la situation financière du club culé ne semblerait pas permettre au Barça de mener à bien une telle opération. Outre la question économique, le président Joan Laporta semble être contraint de se frotter à une concurrence folle pour l’insatiable buteur du Borussia Dortmund. Hormis le Real Madrid, Manchester City serait également une menace sérieuse du FC Barcelone pour le Norvégien. The Daily Mail a fait savoir ce vendredi que Pep Guardiola avait bel et bien l’intention de témoigner de l’arrivée d’Haaland dans le nord de l’Angleterre. Mais là ne résiderait pas l’unique obstacle du FC Barcelone.

Haaland ou l’appel de la Premier League