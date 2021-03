Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le poker menteur est lancé pour Sergio Agüero !

Publié le 13 mars 2021 à 11h30 par Th.B.

Le FC Barcelone ferait, selon de la presse britannique, du recrutement d’un attaquant la grande priorité estivale sur le marché des transferts. Sergio Agüero ferait partie des différentes pistes activées par la direction blaugrana, un club pour lequel El Kun serait prêt à faire des concessions.

Depuis le dimanche 7 mars, le FC Barcelone a enfin un nouveau président à sa tête. Chose qui n’était plus le cas depuis la démission de Josep Maria Bartomeu en octobre dernier. Certes, Carles Tusquets assurait l’intérim, mais il ne disposait pas des pouvoirs pour recruter ou vendre des joueurs. Désormais élu, Joan Laporta se concentrerait déjà sur la refonte de l’effectif de Ronald Koeman. Pour ce faire, hormis Eric Garcia qui devrait débarquer libre de tout contrat en juin prochain, un autre défenseur central serait attendu par l’administration Laporta. Le nom de David Alaba continue d’être lié au FC Barcelone bien que cette opération s’avérerait très délicate au vu des multiples intérêts dont le défenseur du Bayern Munich susciterait sur le marché. Cependant, d’après Eurosport UK , la priorité du FC Barcelone ne serait autre que le recrutement d’un attaquant. Erling Braut Haaland ou encore Alexander Isak ont été liés au club culé pour répondre à cet objectif. Néanmoins, le profil qui revient avec insistance est celui de Sergio Agüero. Sous contrat jusqu’en juin prochain à Manchester City, une prolongation d’un an serait une possibilité, mais Pep Guardiola n’y pense pas pour le moment comme il l’a fait savoir mardi, en conférence de presse. « Je pense que le club va parler à son agent et connaître la situation et nous allons discuter à la fin de la saison. C'est la même chose avec Fernandinho. Je ne sais pas ce qui va se passer parce que dans mon esprit maintenant, ce qui va se passer la saison prochaine est loin. Je ne veux pas être distrait parce que si je suis distrait, les joueurs vont le voir et je dois être incroyablement concentré. Peut-être qu'au début de la trêve internationale, j'aurai plus de temps, j'y réfléchirai ». Mais qu’en est-il de la position de Sergio Agüero sur la question ?

Sergio Agüero ne laisse rien transparaître en public…

À l’occasion d’un live diffusé sur la plateforme Twitch , Sergio Agüero a décidé de sortir du silence vendredi alors que les médias s’emballaient au sujet de son avenir. Annoncé au PSG, étant apprécié de l’entraîneur Mauricio Pochettino, Agüero fait couler beaucoup d’encre que ce soit pour l’envoyer à Paris ou à Barcelone dans la presse. Contractuellement lié à Manchester City jusqu’à la fin de la saison, El Kun a tenu à mettre les choses au clair concernant les questions sur son avenir. « Ils (les médias) écrivent tous Barça, Barça, Barça. On va patienter un peu. Arrêtez. Je suis toujours à Manchester City ». Un message clair qui ne risque pas pour autant de calmer les ardeurs de la presse espagnole qui ne cesse d’évoquer une arrivée de l’attaquant de Manchester City au FC Barcelone pour rejoindre son ami Lionel Messi. Et c’est sur ce point-là que Joan Laporta baserait toute sa stratégie.

…mais serait prêt à des sacrifices en privé pour le FC Barcelone