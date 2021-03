Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme appel du pied lancé à Cristiano Ronaldo !

Publié le 13 mars 2021 à 19h45 par A.D.

Alors que la Juventus a été éliminée prématurément de la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo pourrait faire ses valises cet été et rejoindre le PSG ou le Real Madrid. Ancien joueur et désormais entraineur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer a affiché son désir de rapatrier CR7 chez les Red Devils.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait être vendu l'été prochain par la Juventus pour ne pas être cédé gratuitement un an plus tard. Et avec l'élimination précoce des Bianconeri en Ligue des Champions, CR7 serait plus que jamais sur le départ. Alors que le Real Madrid et le PSG seraient prêts à accueillir la star portugaise, Ole Gunnar Solskjaer espère avoir un coup à jouer sur ce dossier. Lors d'un entretien publié sur le site officiel de Manchester United, le coach des Red Devils a avoué qu'il rêvait de rapatrier Cristiano Ronaldo et l'avoir sous ses ordres.

Solskjaer rêve de s'offrir Cristiano Ronaldo