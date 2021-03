Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Real Madrid, PSG… Cristiano Ronaldo sort du silence !

Publié le 13 mars 2021 à 15h30 par Th.B.

Alors que sa situation fait couler beaucoup d’encre dans la presse, Cristiano Ronaldo a tenu à prendre la parole sur son compte Instagram après Zinedine Zidane et Andrea Pirlo. Pisté par le PSG et le Real Madrid, la star de la Juventus n’est pas chamboulée par les bruits de couloir à son sujet.

Était-ce la fois de trop ? Ce mardi, la Juventus est une nouvelle fois sortie par la petite porte de la Ligue des champions. Ayant recruté Cristiano Ronaldo en 2018 afin de renouer avec le succès en C1, la Vieille Dame s’est inclinée en quart de finale lors de sa première saison et au stade des 1/8èmes de finale lors des deux dernières éditions. L’occasion pour la presse d’évoquer l’avenir de Cristiano Ronaldo, dont le contrat à la Juventus court jusqu’en juin 2022 et pour lequel une prolongation n’est pas encore d’actualité comme le directeur sportif Fabio Paratici l’a affirmé mardi à Sky Sport . « Il y a toujours une autre année de contrat (ndlr juin 2022). La prolongation de contrat de Cristiano n’est pas un problème immédiat et à l’ordre du jour. Nous avons encore du temps pour en parler ». Par la suite, Le Parisien assurait jeudi que le PSG avait rouvert le dossier Cristiano Ronaldo, grand rêve de QSI depuis 2011. En parallèle, la presse espagnole a lâché une bombe ces dernières heures en expliquant qu’un retour du Portugais au Real Madrid serait une option à ne pas écarter. L’occasion pour les différentes parties concernées par ce dossier d’y prendre publiquement part.

Zidane et Pirlo prennent position dans le feuilleton Ronaldo

De passage en conférence de presse vendredi, Zinedine Zidane n’a forcément pas échappé aux questions concernant un potentiel retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. L’entraîneur merengue a refusé de manquer de respect à la Juventus, néanmoins, il n’a pas concrètement fermé la porte à CR7 . « Vous savez ce qu'il est, ce qu'il a fait et l'affection que nous lui portons tous. Il a marqué l'histoire ici, il est magnifique. Maintenant, c'est un joueur de la Juve et je ne peux rien dire par rapport à ce qu'ils disent. C'est un joueur de la Juve et je dois respecter ces choses ». Invité à s’exprimer sur le sujet à l’occasion de son point presse personnel ce samedi, Andrea Pirlo s’est lui aussi exprimé sur l’état d’esprit de sa star qui « va bien » selon le coach de la Juventus. « Les rumeurs sur le Real Madrid ? Il va bien. Il est normal pour Cristiano d’être déçu, comme tout le monde. Les rumeurs sont normales, c’est le joueur le plus important du monde avec (Lionel) Messi. Il a toujours fait du bon travail ici et a prouvé sa valeur ». Les deux entraîneurs n’ont donc pas rajouté de l’huile sur le feu à propos du cas Ronaldo qui serait susceptible de faire beaucoup parler lors des prochaines semaines. Mais du point de vue de la star de la Juventus, l’heure est à l’unité et au retour au travail.

La philosophie de Cristiano Ronaldo sur son échec et celui de la Juve