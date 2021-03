Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, départ… Pirlo monte au créneau pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 13 mars 2021 à 14h15 par Th.B.

Annoncé au PSG étant un rêve du club depuis l’arrivée de QSI, Cristiano Ronaldo pourrait aussi revenir au Real Madrid d’après la presse ibérique. Cependant, Andrea Pirlo n’a absolument pas tiré la sonnette concernant l’avenir de la star de la Juventus.

Après un troisième échec en Ligue des champions avec la Juventus avant même d’atteindre le dernier carré de la compétition, Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Vieille Dame cet été, soit à un an de l’expiration de son contrat. En effet, aucune prolongation ne semble être dans les tuyaux pour le moment. De quoi donner des idées au PSG, le quintuple Ballon d’or ayant toujours été dans les petits papiers du Paris Saint-Germain depuis l’arrivée de QSI en 2011. Néanmoins, le Real Madrid pourrait également rapatrier son ancienne star. Et Zinedine Zidane ne fermait pas clairement la porte vendredi en conférence de presse. « Vous savez ce qu'il est, ce qu'il a fait et l'affection que nous lui portons tous. Il a marqué l'histoire ici, il est magnifique. Maintenant, c'est un joueur de la Juve et je ne peux rien dire par rapport à ce qu'ils disent. C'est un joueur de la Juve et je dois respecter ces choses » . Mais quelle est la position de la Juventus sur la question ?

« Les rumeurs sont normales, c’est le joueur le plus important du monde avec Messi »