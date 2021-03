Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prochaine destination de Paul Pogba déjà identifiée ?

Publié le 13 mars 2021 à 14h10 par D.M.

Annoncé du côté du PSG, Paul Pogba pourrait bien retourner à la Juventus lors du prochain mercato estival. Le club italien souhaiterait passer à l’action dans les prochaines semaines.

Dans quelle équipe évoluera Paul Pogba la saison prochaine ? Pour l’heure, le mystère demeure entier. Mais si l’on en croit les propos tenus par son agent, MIno Raiola, en décembre dernier, le milieu de terrain vivrait ses derniers mois sous le maillot de Manchester United. « Je peux dire que c'est fini pour Paul Pogba à Manchester United. Il faut être clair, aller de l’avant et ne pas perdre de temps à chercher des coupables : Paul n’est pas heureux à Manchester, il n’arrive plus à s’exprimer comme il voudrait. Il doit changer d’équipe, d’endroit » avait-il confié dans les colonnes de Tuttosport . Sous contrat jusqu’en 2022 avec le club anglais, Pogba a été associé à plusieurs équipes ces dernières semaines et notamment au PSG. Mais une autre formation européenne serait prête à avancer ses pions dans ce dossier.

La Juventus déterminée à enregistrer le retour de Pogba