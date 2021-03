Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dybala, Griezmann… Icardi au coeur d’une opération XXL ?

Publié le 13 mars 2021 à 13h30 par Th.B.

Blessé depuis quelque temps à la Juventus, Paulo Dybala pourrait ne pas s’éterniser à Turin et les portes du PSG ou du FC Barcelone seraient susceptibles de s’ouvrir. Explications.

« Renouvellement? Nous en a parlé, nous en parlons et nous continuerons à en parler dans les jours et les mois à venir ». Voici le bref message que Fabio Paratici livrait en février dernier au sujet d’une éventuelle prolongation de contrat de Paulo Dybala. Le directeur sportif de la Juventus ne donnait pas vraiment de bonne nouvelle aux supporters bianconeri pour la situation de Dybala. Et cela ne serait clairement pas anodin. En effet, depuis plusieurs semaines, le nom de Dybala est lié au PSG notamment et ainsi qu’au FC Barcelone dans le cadre d’un potentiel départ de Lionel Messi du Barça . Selon le Corriere dello Sport , la page Dybala semblerait doucement mais sûrement se tourner du côté de la Juventus. La prise de position du président Andrea Agnelli en décembre dernier ne semblerait pas avoir permis au dossier d’enclencher la seconde alors que le temps presse, Paulo Dybala voyant son contrat courir jusqu’en juin 2022. Les négociations entre les dirigeants de la Juve et le clan Dybala n’auraient jamais repris d’après le Corriere . En raison de la crise économique qui frappe la Juventus, le sacrifice de Dybala serait même jugé comme étant nécessaire en interne. Mais pour aller où ?

Dybala au PSG, dans une opération avec Icardi…

Bien qu’il revienne très fort avec le PSG depuis la nomination de Mauricio Pochettino le 2 janvier dernier, Mauro Icardi vit une période faste au Paris Saint-Germain où il a été définitivement transféré en mai dernier après un prêt globalement réussi. Néanmoins, d’après La Repubblica , Icardi serait susceptible d’être sacrifié par Leonardo lors du prochain mercato. En effet, le directeur sportif du PSG aurait la ferme intention de boucler le transfert de Moise Kean. De plus, la possibilité que Lionel Messi ne débarque au club, à l’instar de Cristiano Ronaldo pousserait Leonardo à se séparer de Mauro Icardi. Et selon le Corriere dello Sport , la liaison entre le PSG et la Juventus pourrait se rouvrir dans le cadre d’un échange avec Paulo Dybala. Indépendamment des dossiers Messi, Ronaldo ou encore Kean. Le joueur de la Juventus est une piste appréciée de Leonardo depuis un bon moment désormais. Néanmoins, le PSG ne serait pas l’unique point de chute potentiel de Dybala.

…ou à Barcelone grâce à Griezmann ?