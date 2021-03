Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’intriguant message de Di Maria pour Lionel Messi !

Publié le 13 mars 2021 à 11h15 par T.M.

Pour convaincre Lionel Messi, le PSG peut notamment compter sur la connexion argentine avec Angel Di Maria. El Fideo vient d’ailleurs envoyer un message à la star du FC Barcelone.

« C’est la dernière fois qu'il vient jouer ici en tant que rival ». Voilà ce qu’aurait lâché un joueur du PSG à propos de Lionel Messi à la suite de la dernière rencontre face au FC Barcelone. Selon Marcelo Bechler, l’Argentin serait donc plus proche que jamais de rejoindre le club de la capitale et pour espérer convaincre la star du Barça, Leonardo peut compter sur Angel Di Maria, qui vient d’ailleurs de prolonger avec le PSG jusqu’en 2022. Les deux Argentins sont d’ailleurs très proches et cela s’est vu au coup de sifflet final entre le Barça et le club de la capitale où Di Maria et Messi sont tombés dans les bras et ont échangé quelques mots.

La connexion Messi-Di Maria !