Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive déjà lancée pour Sergio Agüero ?

Publié le 13 mars 2021 à 7h45 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, et ami de Lionel Messi, Sergio Agüero serait courtisé par le PSG et le FC Barcelone. Et Joan Laporta serait déjà passé à l’action dans ce dossier.

Élu président du FC Barcelone dimanche dernier, Joan Laporta a la lourde tâche de relancer un club en difficulté, aussi bien sportivement qu’économiquement. Alors que Lionel Messi arrive en fin de contrat, le nouveau président blaugrana souhaite frapper fort sur le marché des transferts afin de renforcer l’effectif, mais également convaincre le sextuple Ballon d’Or de prolonger son bail. Joan Laporta s’intéresserait notamment à Erling Haaland et à David Alaba en vue de la saison prochaine, mais également à Sergio Agüero, lié à Manchester City jusqu’à cet été. Et le nouveau boss du Barça serait déjà passé à l’action dans ce dossier.

Laporta aurait déjà approché Agüero