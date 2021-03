Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a fixé ses contions pour Sergio Agüero !

Publié le 12 mars 2021 à 0h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone serait intéressé par la perspective de recruter Sergio Agüero au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts, le club catalan n’aurait néanmoins pas l’intention de faire de folies pour s’attacher ses services.

En quête d’un nouveau buteur depuis le départ de Luis Suarez à l’Atlético de Madrid l’été dernier, le FC Barcelone a été annoncé sur les traces de nombreux joueurs dans cette optique. Par exemple, les noms de Lautaro Martinez et de Memphis Depay ont fréquemment été liés à celui du club catalan au cours des derniers mois. Cependant, c’est actuellement le nom de Sergio Agüero qui revient avec le plus d’insistance pour prendre la succession de celui qu’on surnomme El Pistolero l’été prochain. Il faut dire que le FC Barcelone pourrait avoir une grande marge de manoeuvre dans ce dossier puisque celui qu’on surnomme El Kun arriver au terme de son contrat à Manchester City le 30 juin prochain.

Sergio Agüero devra diminuer son salaire de moitié s’il rejoint le FC Barcelone