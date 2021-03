Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a définitivement tranché pour l'avenir de Koeman !

Publié le 13 mars 2021 à 12h30 par Dan Marciano

Elu président du FC Barcelone, Joan Laporta n'aurait pas l'intention de se séparer de Ronald Koeman, qui devrait être présent sur le banc catalan la saison prochaine.

Le navire FC Barcelone a un nouveau capitaine à son bord en la personne de Joan Laporta. Président du club catalan entre 2003 et 2010, l’homme de 58 ans, avocat de formation, a remporté dimanche dernier les élections présidentielles en devançant Victor Font et Toni Freixa. Laporta ne va pas chômer puisque les sujets sensibles sont nombreux au sein de la formation blaugrana . Le dirigeant doit régler l’avenir de Lionel Messi, sous contrat jusqu’en juin prochain, mais aussi sceller celui de Ronald Koeman. Lié contractuellement au FC Barcelone jusqu’en juin 2022, le futur du technicien néerlandais fait l’objet de nombreuses spéculations. Ces derniers jours, la presse espagnole avait indiqué que le coach du club catalan pourrait quitter son poste à la fin de la saison et être remplacé. Mikel Arteta, Xavi, mais aussi Julian Nagelsmann ont été annoncés dans le viseur du FC Barcelone. L’entraîneur du RB Leipzig a, d’ailleurs, répondu aux rumeurs annonçant son arrivée en Espagne : « J’ai un contrat jusqu’en 2023. Je sais comment fonctionne l'industrie du football. Il a été dit aussi que je discutais avec des clubs comme le Real Madrid ou Tottenham. Il serait irrespectueux de ma part de parler de l’intérêt de ces clubs alors que de très bons techniciens sont encore sous contrat avec ces formations (…) De telles spéculations ne sont tout simplement pas très pertinentes (...) C’est quelque chose pour les médias. Je comprends que ça puisse intéresser » . Mais à en croire les informations de Sport, le remplacement de Ronald Koeman ne serait pas à l’ordre du jour.

Koeman conforté au poste d'entraîneur du FC Barcelone