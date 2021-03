Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Haaland prendrait un gros tournant !

Publié le 13 mars 2021 à 10h00 par Th.B.

Passé par le FC Barcelone, Pep Guardiola pourrait jouer un sale tour à son ancien club dans l’opération Erling Braut Haaland. En effet, Manchester City serait en position favorable pour accueillir la piste offensive privilégiée du Barça.

Certes, le Real Madrid aimerait s’attacher ses services et ferait même de lui une priorité estivale, voyant en son talent, l’une des futures stars du Santiago Bernabeu. Cependant, Erling Braut Haaland pourrait tout autant arborer la tunique blaugrana la saison prochaine. En effet, le nouveau président du FC Barcelone, Joan Laporta, prévoirait de recruter un attaquant de pointe à l’occasion du prochain mercato. Et le nom d’Haaland prendrait de plus en plus d’ampleur au sein de l’administration Laporta à Barcelone. Néanmoins, les deux géants espagnols devraient voir Pep Guardiola leur donner du fil à retordre.

Guardiola prendrait la tête pour Haaland