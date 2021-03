Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme sérieusement pour Messi !

Publié le 13 mars 2021 à 13h10 par Th.B.

D’après un joueur du PSG, Lionel Messi ne devrait pas rester un adversaire la saison prochaine comme Marcelo Bechler l’a assuré vendredi. Et pour Geoffroy Garétier, l’arrivée de Messi est plus que probable.

Mercredi, le PSG a validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions en concédant le match nul au Parc des princes lors du 1/8ème de finale retour face au FC Barcelone (1-1). Dans la foulée de la rencontre, un joueur du PSG aurait assuré dans le vestiaire que c’était la dernière fois que Lionel Messi venait au Parc des princes en tant qu’adversaire. C’est la bombe que Marcelo Bechler, journaliste brésilien de TNT Sports, a assuré vendredi. Et cette information serait à prendre très au sérieux à en croire Geoffroy Garétier, journaliste de Canal+.

« L’arrivée de Lionel Messi est plus que probable »