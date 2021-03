Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une incroyable idée pour le retour de Cristiano Ronaldo ?

Publié le 13 mars 2021 à 14h00 par T.M.

Sur le départ de la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait pourquoi pas faire son retour au Real Madrid. Une énorme opération qui pourrait d’ailleurs arranger les plans de la Casa Blanca. Explications.

L’élimination de la Juventus en huitième de finale de la Ligue des Champions pourrait provoquer de gros changements à Turin. Et le principal pourrait être le départ de Cristiano Ronaldo. En effet, depuis le revers de la Vieille Dame, le transfert du Portugais fait de plus en plus parler. Mais où pourrait aller la star de 36 ans ? Alors que la rumeur d’une arrivée au PSG est repartie de plus belle, il a aussi été question d’un retour au Real Madrid. « Vous savez ce qu'il est, ce qu'il a fait et l'affection que nous lui portons tous. Il a marqué l'histoire ici, il est magnifique. Maintenant, c'est un joueur de la Juve et je ne peux rien dire par rapport à ce qu'ils disent. C'est un joueur de la Juve et je dois respecter ces choses », a d’ailleurs expliqué Zinedine Zidane ce vendredi à propos de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo en attendant Mbappé et Haaland !