Mercato - PSG : Une concurrence XXL pour la nouvelle piste de Leonardo !

Publié le 13 mars 2021 à 11h45 par D.M.

Selon la presse étrangère, le PSG ferait partie des équipes intéressées par José Gaya. Le joueur du FC Valence susciterait également l’intérêt de plusieurs clubs espagnols et anglais.

Leonardo aurait commencé à se pencher sur le prochain mercato estival et notamment sur les secteurs à renforcer. Le directeur sportif du PSG aurait ciblé le poste de latéral gauche et pourrait bien passer à l'action à l’intersaison. Pour l’heure, Layvin Kurzawa est solidement installé au poste de titulaire. Et pour cause, Juan Bernat, en fin de contrat en juin prochain, est toujours éloigné des terrains en raison d’une rupture des ligaments croisés, tandis que Mitchel Bakker ne semble pas faire partie des premiers choix de Mauricio Pochettino. L’arrivée d’un nouvel arrière gauche n’est donc pas exclue et un joueur espagnol plairait énormément au PSG.

Le Real Madrid, le FC Barcelone et des équipes anglaises sur Gaya