Mercato - PSG : Un avantage de taille pour Barcelone avec Bernat ?

Publié le 26 février 2021 à 14h45 par A.C.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Juan Bernat semble être un joueur très courtisé. Et le FC Barcelone aurait un argument intéressant à faire jouer dans ce dossier...

Neymar et Mbappé ne sont pas les seuls dossiers actuellement étudiés par Leonardo. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain doit également composer avec Angel Di Maria et Juan Bernat, tous les deux en fin de contrat. Au micro de France Bleu ce jeudi, Leonardo a en tout cas déclaré vouloir prolonger Di Maria et Bernat, tout comme Neymar et Mbappé. « On arrive au bon moment je pense, même chose pour Di Maria et Bernat » a expliqué le directeur sportif du PSG. « Ce sont les quatre dossiers dont on discute. L'idée, c'est d'y arriver le plus vite possible, car de notre côté, on a l'intention de les renouveler tous les quatre ». Pourtant, Bernat attise énormément de convoitises à l’étranger. C’est notamment le cas en Espagne, avec le FC Barcelone et le FC Séville.

Bernat et Alba partagent le même agent