Mercato - PSG : Leonardo a connu un échec cuisant avec cet international italien !

Publié le 13 mars 2021 à 22h15 par D.M.

Nicolo Barella n’aurait pas hésité à repousser les appels du PSG, du Real Madrid, mais aussi du FC Barcelone pour prolonger son aventure à l’Inter.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Paul Pogba… Ces dernières heures, plusieurs joueurs de classe mondiale ont été annoncés dans le viseur de Leonardo. Alors que l’avenir de Kylian Mbappé demeure incertain et que Neymar continue de discuter avec ses dirigeants selon nos informations exclusives, le PSG voudrait frapper fort lors du prochain mercato estival et renforcer le secteur offensif. Selon Foot Mercato, chercherait également à recruter un latéral droit, mais aussi un numéro 8. Et afin de renforcer son milieu de terrain, le PSG aurait ciblé un joueur de Serie A.

Le PSG recalé par l'Inter pour Barella