Mercato - Barcelone : Griezmann, Dembélé, Haaland... Laporta à l'origine d'un énorme coup cet été ?

Publié le 13 mars 2021 à 20h30 par A.D.

Alors qu'il enchaine les grosses prestations avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland serait suivi par les plus grands clubs européens. Fraichement élu président du FC Barcelone, Joan Laporta serait prêt à batailler ferme pour le buteur norvégien. Et pour mettre toutes les chances de son côté, il envisagerait de vendre Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé ou Philippe Coutinho lors du prochain mercato estival.

Grande révélation du début de saison 2019-2020, Erling Haaland a alarmé les plus grosses écuries européennes. Malgré l'intérêt du Real Madrid et des gros poissons, l'ancien de Salzbourg a préféré rejoindre le Borussia Dortmund en janvier, et ce, pour emmagasiner du temps de jeu et parfaire sa progression. Arrivé il y a un peu plus d'un an dans le club de la Ruhr, Erling Haaland monte en puissance à une vitesse fulgurante et enchaine les grosses performances. A tel point que sa cote de popularité aurait (encore) explosée. En effet, le buteur norvégien séduirait à la fois le Real Madrid, Manchester United, City, la Juventus, le FC Barcelone et bien d'autres cadors européens. Et en ce qui concerne le Barça, Joan Laporta devrait tenter le tout pour le tout pour rafler la mise.

Griezmann, Coutinho ou Dembélé sacrifié pour Haaland ?