Mercato - PSG : Leonardo au coeur d’une bataille XXL pour cette piste défensive !

Publié le 8 mars 2021 à 17h15 par T.M.

Auteur de belles performances sous le maillot de l’AS Rome, Gianluca Mancini aurait éveillé l’intérêt du PSG. Mais pas seulement…

A la recherche d’un défenseur central pour le PSG, Leonardo regarderait notamment du côté de la Serie A et de l’AS Rome. En effet, selon les informations de Calciomercato.com , Gianluca Mancini serait dans les petits papiers du club de la capitale et ce depuis le mois de janvier, moment durant lequel Leonardo aurait d’ailleurs pris certains renseignements, via un intermédiaire, à propos de Mancini. Après seulement un an à l’AS Rome, le défenseur central sous contrat jusqu’en 2024, pourrait donc filer loin de la capitale italienne. Mais pour rafler la mise, le PSG devra se frotter à une très grosse concurrence.

Du beau monde sur Mancini !