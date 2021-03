Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait fixé ses deux priorités sur le marché !

Publié le 13 mars 2021 à 18h45 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo travaillerait déjà sur le mercato estival. La piste menant à Paul Pogba aurait été activée et cela ne serait pas un mouvement anodin au vu des axes de priorité tracés par le dirigeant parisien.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo… Les deux géants du football mondial sont liés au PSG en marge du prochain mercato estival. Et nul doute que si une opportunité se présentait avec le capitaine du FC Barcelone, sous contrat jusqu’en juin, ou pour la star de la Juventus, annoncée partante du club turinois à un peu plus d’un an de l’expiration de son contrat, Leonardo devrait la saisir. Néanmoins, les deux multiples vainqueurs du Ballon d’or ne figureraient pas tout en haut de liste prioritaire du directeur sportif du PSG dans le cadre du mercato.

Un milieu relayeur et un arrière latéral, les deux priorités estivales du PSG