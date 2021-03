Foot - Mercato - FC Barcelone

Mercato - Barcelone : Alaba, Agüero, Garcia... Laporta passe à l'action !

Publié le 13 mars 2021 à 16h30 par Dan Marciano

A peine élu président du FC Barcelone, Joan Laporta se serait penché sur le prochain mercato et aurait noué des contacts avec plusieurs joueurs et notamment avec David Alaba, Sergio Agüero et Eric Garcia.

Joan Laporta a retrouvé son poste de président du FC Barcelone plus de dix ans après son départ. Dirigeant du club catalan entre 2003 et 2010, l’homme de 58 ans a remporté les dernières élections présidentielles et a désormais pour mission de remettre sur pied une équipe éliminée mercredi en huitième de finale de Ligue des champions et distancée par l’Atlético en Liga. Pour permettre au FC Barcelone de relever la tête et de remporter de nouveaux titres, Joan Laporta espère conserver Lionel Messi dans son effectif la saison prochaine. « Messi m'a félicité, bientôt nous aurons une conversation tranquille et nous déciderons de son avenir et de celui du club » avait-il confié après son élection. Par ailleurs, l'ancien avocat compte bien se montrer actif lors du prochain mercato estival. Malgré la situation économique catastrophique du club catalan, avec une dette de plus d’un milliard d’euros, le responsable aurait pour ambition de recruter au moins un attaquant, mais aussi un défenseur central afin de renforcer l’effectif de Ronald Koeman. Elu dimanche dernier, Joan Laporta n’aurait pas trainé et aurait commencé à prendre la température dans plusieurs dossiers.

Agüero, Haaland et Bryan Gil appréciés par Laporta

La presse espagnole annonce depuis plusieurs jours un recrutement de folie de la part de Joan Laporta. De nombreux joueurs sont annoncés dans le viseur du FC Barcelone à l’instar d’Erling Braut Haaland, mais ce dossier s’annonce complexe en raison de la concurrence, mais aussi du prix du transfert qui pourrait dépasser les 100M€. Le président blaugrana pourrait concentrer ses efforts sur des attaquants libres à la fin de la saison à l’instar de Sergio Agüero. L’attaquant argentin, proche de Lionel Messi, voit son bail avec Manchester City expirer en juin prochain et n’a toujours pas décidé de son avenir. Une situation qui a poussé Joan Laporta à passer à l’action dans ce dossier. Selon les informations de la Cuatro , le dirigeant aurait noué des contacts avec le joueur de 32 ans afin de lui présenter son projet sportif et tenter de le convaincre de rejoindre la Catalogne. Lors d’un live diffusé sur sa chaîne Twitch , Agüero a d’ailleurs évoqué l’intérêt du FC Barcelone : « Ils (les médias) écrivent tous Barça, Barça, Barça. On va patienter un peu. Arrêtez. Je suis toujours à Manchester City » . Par ailleurs, Laporta aurait également coché le nom de Bryan Gil, prêté cette saison par le FC Séville à Eibar. Agé de 20 ans, le jeune ailier gauche dispose dans son contrat d’une clause libératoire fixée à 35M€ et pourrait rejoindre une équipe plus huppée lors de la prochaine session de transferts.

Le contact a été établi avec Eric Garcia et David Alaba