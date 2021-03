Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s'active déjà pour l'avenir de Mauro Icardi !

Publié le 13 mars 2021 à 20h10 par D.M.

Un départ de Mauro Icardi lors du prochain mercato estival ne serait pas exclu notamment si Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo s'engage avec le PSG. Dans ce cas, l'attaquant argentin pourrait retourner en Italie où il suscite l'intérêt de nombreuses équipes.

Recruté définitivement par le PSG contre un chèque de 50M€ en juillet dernier, Mauro Icardi ne traverse pas la période la plus faste de sa carrière. Blessé en début de saison, l’attaquant argentin doit affronter la concurrence de Moïse Kean, prêté par Everton jusqu’à la fin de la saison et qui pourrait rester à Paris pour disputer le prochain exercice. Et la situation d’Icardi au PSG pourrait bien s’aggraver puisque Leonardo suivrait de près la situation de Lionel Messi (FC Barcelone) et de Cristiano Ronaldo (Juventus). L’arrivée de l’un des deux joueurs lors du prochain mercato estival pourrait bien pousser vers la sortie Mauro Icardi.

Trois clubs de Serie A intéressés par Icardi