Mercato - PSG : Leonardo passe à l’action pour Paul Pogba !

Publié le 13 mars 2021 à 13h45 par Th.B. mis à jour le 13 mars 2021 à 13h47

Paul Pogba devrait quitter Manchester United en fin de saison si les Red Devils ne parvenaient pas à prolonger son contrat d’ici-là. L’occasion pour le PSG de saisir cette opportunité. Leonardo ne se ferait d’ailleurs pas prié puisqu’il aurait initié les contacts avec son agent Mino Raiola.

Au début du mois de décembre, Mino Raiola enflammait la toile en livrant une sulfureuse interview à Tuttosport . Au cours de cet entretien, l’agent de Paul Pogba n’y allait pas par quatre chemins en assurant que l’histoire entre Manchester United et son client était vouée à se terminer le plus vite possible. Sous contrat jusqu’en juin 2022, aucune discussion entre le club et le clan Pogba ne serait à noter pour une prolongation d’après The Daily Star. Et le PSG, toujours intéressé par les services de Pogba, aurait abattu sa première carte sous l’impulsion de Leonardo.

Le PSG a contacté Raiola pour Pogba