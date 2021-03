Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a tout changé pour Angel Di Maria !

Publié le 13 mars 2021 à 9h15 par T.M.

Entre le PSG et Angel Di Maria, l’histoire va donc encore se poursuivre un peu. Et Mauricio Pochettino ne serait pas étranger à cela.

Depuis plusieurs semaines, Leonardo s’active pour boucler plusieurs prolongations au PSG. Alors que les cas de Neymar et Kylian Mbappé sont les plus médiatisés, c’est Angel Di Maria qui a été le premier à signer un nouveau bail avec le club de la capitale. En fin de contrat, l’Argentin est désormais lié jusqu’en 2022 avec le PSG, disposant également d’une autre année en option. Arrivé en 2015 à Paris en provenance de Manchester United, Di Maria va donc poursuivre son aventure en France, ce qui n’était pas forcément gagner il y a quelques mois encore…

Di Maria convaincu par Pochettino ?