Mercato - PSG : Di Maria se fixe un énorme objectif pour son avenir !

Publié le 13 mars 2021 à 7h15 par A.D.

Alors qu'il vient de signer un nouveau contrat, Angel Di Maria est désormais lié au PSG jusqu'au 30 juin 2022. Grâce à cette prolongation, El Fideo espère dépasser le record de 103 passes décisives détenu par Safet Susic.

Angel Di Maria restera au PSG au moins une saison encore. Alors que son contrat arrivait à terme, El Fideo a officiellement prolongé avec le club de la capitale. Désormais engagé jusqu'au 30 juin 2022, Angel Di Maria s'est totalement enflammé pour sa prolongation et a expliqué pourquoi il avait décidé d'étendre d'une année (plus une en option) son bail. « Je suis très content de pouvoir prolonger d’une année de plus, plus une autre optionnelle, cette aventure au Paris Saint-Germain. J'ai toujours dit que j'étais très heureux à Paris, et ma famille l’est aussi. Mon souhait était donc de continuer ici parce que je me sens très bien dans ce club, cette ville. J’espère avoir la chance de pouvoir rester dans l'histoire du club » , a confié Angel Di Maria lors d'un entretien publié sur le site officiel du PSG.

«J'espère que cette prolongation me permettra d’atteindre ces caps symboliques»