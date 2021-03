Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse révélation sur la prolongation de Di Maria !

Publié le 13 mars 2021 à 8h15 par T.M.

Ce vendredi, Angel Di Maria a paraphé un nouveau contrat avec le PSG. Désormais lié jusqu’en 2022 avec le club de la capitale, l’Argentin a toutefois pu noter certains changements dans son bail.

En attendant celle de Neymar et de peut-être Kylian Mbappé, le PSG vient d’annoncer la prolongation d’Angel Di Maria. Alors que l’Argentin était en fin de contrat, le voilà désormais lié jusqu’en 2022, avec une autre année en option. « Je suis très content de pouvoir prolonger d’une année de plus, plus une autre optionnelle, cette aventure au Paris Saint-Germain. Je pense que c'est quelque chose de très important pour moi. J'ai toujours dit que j'étais très heureux à Paris, et ma famille l’est aussi », a notamment lâché Di Maria au moment de signer ce nouveau contrat.

Un salaire diminué pour Di Maria !