Mercato - OM : Que va décider Florian Thauvin pour son avenir ?

Publié le 13 mars 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que son contrat prend fin à l’issue de la saison, Florian Thauvin a indiqué ce vendredi qu’il n’écartait pas la possibilité de prolonger avec l’OM. Mais selon vous, que va décider l’attaquant français pour son avenir ?

Libre à l’issue de la saison, Florian Thauvin ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Comme révélé par le10sport.com en janvier dernier, Pablo Longoria n’a pas abdiqué et cherche toujours à convaincre l’international français de prolonger son bail. L’OM a déjà transmis une proposition au joueur qui ne correspond pas à ses attentes. Pas de quoi décourager le club phocéen dans sa tâche, d’autant que l’arrivée de Jorge Sampaoli pourrait changer la donne. À peine arrivé à Marseille, l’Argentin a en effet affiché un souhait fort pour l’avenir de Florian Thauvin : « J'ai toujours l'espoir que les grands joueurs se sentent impliqués dans un projet personnel. Je considère Florian comme un grand joueur. Il faut qu'il retrouve son niveau. C'est un joueur sur lequel j'aimerais compter. C'est un joueur déterminant . »

« À partir du moment où une nouvelle direction est mise en place pourquoi pas »