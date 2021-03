Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un énorme rebondissement est possible pour le projet McCourt !

Publié le 13 mars 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il semblait promis à un départ libre en fin de saison à l’issue de son contrat avec l’OM, Florian Thauvin pourrait finalement être amené à prolonger comme il l’a laissé entendre vendredi.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, Florian Thauvin rejoindra-t-il le Milan AC qui le courtise depuis maintenant un bon moment ? Ou bien optera-t-il plutôt pour le FC Séville, également annoncé dans la course pour attirer gratuitement l’international français ? Ce dossier est encore loin d’avoir livré toutes ses vérités, surtout que Thauvin a laissé entendre vendredi en conférence de presse qu’il pourrait finalement envisager de continuer à l’OM.

« J’ai toujours eu une bonne entente avec Longoria »