Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un énorme coup de tonnerre à prévoir avec Florian Thauvin ?

Publié le 12 mars 2021 à 16h30 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec l’OM à l’issue de la saison, Florian Thauvin est déjà annoncé sur le départ, d’autant qu’il confirme avoir refusé une offre de prolongation en décembre. Mais Jorge Sampaoli entend bien relancer ce feuilleton…

Au même titre que Jordan Amavi et Valère Germain, Florian Thauvin arrivera au terme de son contrat avec l’OM à l’issue de la saison, et tout semble aujourd’hui indiquer que l’international français partira libre. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le Milan AC a pris contact depuis un bon moment avec l’entourage de Thauvin, et le club rossonero est bien déterminé à rafler la mise dans ce dossier. Au fil des mois qui passent, l’ancien Bastiais semble donc promis à un départ de l’OM. Mais ce dossier n’a peut-être pas encore livré toutes ses vérités…

« Pour le moment, j’en n’en sais pas plus »

Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Florian Thauvin a indiqué que toutes les options étaient encore possibles pour son avenir, y compris une éventuelle prolongation de dernière minute à l’OM : « Je ne sais pas du tout. Ces dernières semaines, il y a eu des choses plus importantes à gérer au club avec beaucoup de changements. Mon avenir, je n’en ai pour l’instant aucune idée, mais une chose est sûre, c’est que j’ai toujours eu une bonne entente avec Pablo, et mon entourage également. Donc on verra ce qui se passera à l’avenir, pour le moment je n’en sais pas plus que ça ». Néanmoins, l’international français confirme avoir refusé une première offre de Pablo Longoria cet hiver : « Pablo et mon entourage ont discuté en décembre. On n'est pas tombés d'accord, mais les discussions ne sont pas fermées (…) Je veux donner le maximum jusqu'au bout et on verra, à partir du moment où une nouvelle direction est mise en place pourquoi pas », a-t-il poursuivi. En clair, même si ce dossier semble loin d’être gagné, l’OM a encore des raisons d’y croire pour Florian Thauvin. D’autant que Jorge Sampaoli a pris position.

Sampaoli a déjà envie de garder Thauvin