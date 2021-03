Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Florian Thauvin confirme avoir reçu une offre…

Publié le 12 mars 2021 à 14h10 par G.d.S.S.

Même si son avenir à l’OM est encore très incertain, Florian Thauvin indique que la direction du club phocéen lui a formulé une offre de prolongation de contrat en décembre dernier. Mais les discussions n’ont rien donné.

Sous contrat jusqu’en juin prochain à l’OM, Florian Thauvin semble bien parti pour quitter gratuitement l’écurie marseillaise ! Même s’il a indiqué ce vendredi en conférence de presse que rien n’était encore décidé pour son avenir, l’international français se rapproche toujours plus de la sortir au fil des mois qui passent, d’autant que Thauvin a avoué avoir refusé une offre de prolongation de contrat de la part de l’OM en décembre dernier.

« On n’est pas tombés d’accord »